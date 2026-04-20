Peka Parra saca aplausos tras brillante desempeño en Memorice Musical de Dale Play

20 abr. 2026 - 18:51 hrs.

Este lunes, en Dale Play, Íngrid "Peka" Parra tuvo un destacado desempeño en el juego Memorice Musical.

En este desafío, los equipos deben descubrir y formar pares con imágenes de reconocidos artistas, donde la memoria es clave para sumar la mayor cantidad de aciertos.

El resultado

Luego de que varios participantes fallaran en sus intentos, Peka Parra tomó la posta en el equipo rojo y logró una racha de siete aciertos consecutivos.

Dale Play / Mega

El desempeño de la actriz sorprendió a Cote Quintanilla, quien expresó: "Aplausos para Peka Parra por favor. Hay algo que nos queda claro, Peka nunca olvida".

"Jamás, nunca en la vida. Hazme una y no lo olvidaré", bromeó Parra.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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