"Aserejé" de Las Ketchup puso en aprietos a Patricio Fuentes en Karaoke Recargado de Dale Play

23 abr. 2026 - 18:58 hrs.

Este jueves, en Dale Play, Patricio Fuentes fue elegido por el equipo amarillo para enfrentar el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto durante la interpretación.

Para asumir el reto, el integrante de Detrás del Muro interpretó el éxito "Aserejé" de Las Ketchup.

Dale Play / Mega

El resultado

Con una canción de alta dificultad, Patricio Fuentes hizo todo lo posible por alcanzar la mayor cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el actor consiguió cinco respuestas correctas, lo que permitió que su equipo sumara $25.000 al pozo del soñador.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play