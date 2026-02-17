Dale Play Verano - Capítulo 26: Una soñadora busca ganar su quinto episodio consecutivo
Este martes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde la soñadora María Elisa Quintriqueo regresó al estudio tras ganar los cuatro episodios anteriores, acumulando un pozo de $1.815.000. En esta oportunidad, continuó luchando por cumplir su anhelo de instalar su propio bazar.
En esta ocasión, María Elisa contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la periodista Nataly Chilet y el ex futbolista Coca Mendoza.
Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la llegada de la nueva soñadora Magdalena Mendoza, de 36 años, cuyo gran objetivo era abrir un local de comida con música jazz en vivo. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Carla Ballero y el periodista Mauricio Jürgensen.
¿Podrán las soñadoras alcanzar el premio mayor?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.
La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
Más Capítulos
-
Dale Play Verano - Capítulo 25: ¿Podrán llevarse los 3 millones de pesos?
-
Dale Play Verano - Capítulo 24: Un nuevo soñador quiere llevar a su familia a ver a AC/DC
-
Dale Play Verano - Capítulo 23: Una nueva soñadora anhela instalar su propio bazar
-
Dale Play Verano - Capítulo 22: Dos soñadoras buscan los tres millones de pesos
-
Dale Play Verano - Capítulo 21: Una nueva soñadora anhela irse de vacaciones
-
Dale Play Verano - Capítulo 20: Dos soñadores lo dejan todo por el premio millonario