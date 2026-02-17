Dale Play Verano - Capítulo 26: Una soñadora busca ganar su quinto episodio consecutivo

17 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde la soñadora María Elisa Quintriqueo regresó al estudio tras ganar los cuatro episodios anteriores, acumulando un pozo de $1.815.000. En esta oportunidad, continuó luchando por cumplir su anhelo de instalar su propio bazar.

En esta ocasión, María Elisa contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la periodista Nataly Chilet y el ex futbolista Coca Mendoza.

Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la llegada de la nueva soñadora Magdalena Mendoza, de 36 años, cuyo gran objetivo era abrir un local de comida con música jazz en vivo. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Carla Ballero y el periodista Mauricio Jürgensen.

Dale Play Verano / Mega

¿Podrán las soñadoras alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play