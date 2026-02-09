Dale Play Verano - Capítulo 20: Dos soñadores lo dejan todo por el premio millonario
Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde el soñador Patricio Quintanilla regresó al estudio con un pozo acumulado de $2.430.000. El participante sigue con su anhelo de viajar a Disney World.
En esta oportunidad, Patricio contó con el apoyo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la actriz Mariana Derderián y el actor Rodrigo Muñoz.
Por el lado del equipo rojo, la competencia llegó de la mano del nuevo soñador Jesús Díaz, de 43 años, quien arribó al programa con el anhelo de renovar su carnicería. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la cantante Denisse Malebrán y la presentadora de televisión Laura Prieto.
¿Habrá un ganador del pozo millonario?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "La belleza de cantar" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.Ir a la siguiente nota
La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
