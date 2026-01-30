Dale Play Verano - Capítulo 14: Un nuevo soñador busca llevar a su mujer de vacaciones a Perú
Este viernes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde la soñadora Cristhel Coopman regresó al estudio tras imponerse en el capítulo anterior y acumular un pozo de $480.000. La participante llegó con el objetivo claro de seguir avanzando para cumplir su anhelo de abrir una academia de sensualidad femenina.
En esta oportunidad, Cristhel contó con el apoyo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Eliana Albasetti y el actor Álvaro Morales.
Por el lado del equipo amarillo, la competencia se dio de la mano del nuevo soñador Danilo Chamorro, de 52 años, quien arribó al programa con el sueño de llevar a su mujer de vacaciones a Perú. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Araceli Vitta y la bailarina María José Campos, conocida como "Porotito Verde".
¿Quién se quedará con el premio millonario?
El capítulo avanzó con una serie de pruebas que marcaron el ritmo de la competencia y pusieron a prueba la precisión, estrategia y desempeño de los participantes. Desafíos como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" resultaron determinantes para el rendimiento de los equipos y el crecimiento del pozo acumulado.
La jornada alcanzó su punto más alto con la "Cuenta Regresiva", la instancia final y más decisiva de la noche, donde el equipo ganador obtuvo la opción de ir por el gran premio de $3.000.000.
