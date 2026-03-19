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La repudiable propuesta que hará Luis Emilio a Jessica para terminar su contrato en el capítulo 257 de EJDO

  • Por Matías Rivera

En el avance del capítulo 257 de El Jardín de Olivia, Luis Emilio (Alejandro Trejo) llamará a Jessica (Ignacia Sepúlveda) para saber cómo está. 

Y es que el empresario le dirá que Omar (César Sepúlveda) le comentó que Jessica no pudo presentar su renuncia, ya que había algunos problemas con el contrato. 

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La joven confirmará esto, y será en ese momento donde Luis Emilio aclarará que siempre se pueden llegar a acuerdos y soluciones. 

Luis Emilio
El Jardín de Olivia / MEGA

La propuesta de Luis Emilio

"Sí, ¿usted cree?", preguntará Jessica a Luis Emilio luego de que este asegure que se puede llegar a un acuerdo. 

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En ese instante, el empresario realizará una repudiable petición: "Podemos ver una salida que nos deje satisfechos a ambos". 

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