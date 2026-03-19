Dale Play Verano - Capítulo 41: Dos soñadores se enfrentan por el premio millonario

19 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso del soñador Matías Muñoz, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $840.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para realizarse una intervención bariátrica.

En esta oportunidad contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la modelo Lucila Vit y el exfutbolista Rafael Olarra.

Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de un nuevo soñador: Juan Carlos Orellana, de 52 años, cuyo gran objetivo es reunir el dinero suficiente para mejorar los equipos musicales de la banda que tiene con su hijo. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Araceli Vitta y la bailarina Pops.

Dale Play Verano / Mega

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "La Médium Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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