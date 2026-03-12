Dale Play Verano - Capítulo 36: Dos soñadores buscan el gran premio millonario

12 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso del soñador Diego Droguett, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $2.205.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para casarse y celebrar su matrimonio con el premio.

En esta oportunidad contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la cantante Caro Molina y la chica reality Blu Dumay, quienes lo acompañaron en cada desafío para ayudarlo a aumentar el monto acumulado.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de un nuevo soñador: Julio González, de 49 años, cuyo gran objetivo es reunir el dinero suficiente para llevar de viaje a su familia en una motorhome. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la cantante Alanys Lagos y el conductor de televisión Mario Velasco.

Dale Play Verano / Mega

¿Quién se quedará con el premio millonario?

Las dinámicas musicales marcaron el ritmo de la competencia, exigiendo máxima concentración y desplante escénico por parte de los participantes en pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "La belleza de cantar", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", desafíos que resultaron determinantes para aumentar el pozo de los soñadores.

El capítulo cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más tensa y decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play