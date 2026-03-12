Logo Mega

Dale Play Verano - Capítulo 36: Dos soñadores buscan el gran premio millonario

Este jueves se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso del soñador Diego Droguett, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $2.205.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para casarse y celebrar su matrimonio con el premio.

En esta oportunidad contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la cantante Caro Molina y la chica reality Blu Dumay, quienes lo acompañaron en cada desafío para ayudarlo a aumentar el monto acumulado.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de un nuevo soñador: Julio González, de 49 años, cuyo gran objetivo es reunir el dinero suficiente para llevar de viaje a su familia en una motorhome. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la cantante Alanys Lagos y el conductor de televisión Mario Velasco.

¿Quién se quedará con el premio millonario?

Las dinámicas musicales marcaron el ritmo de la competencia, exigiendo máxima concentración y desplante escénico por parte de los participantes en pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "La belleza de cantar", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", desafíos que resultaron determinantes para aumentar el pozo de los soñadores.

El capítulo cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más tensa y decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

