Dale Play Verano - Capítulo 32: ¿Quién se quedará con el premio millonario?

Este jueves se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso de la soñadora Patricia León, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.255.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para conocer la casa de Michael Jackson.

En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la tarotista Vanessa Daroch y el humorista Paul Vásquez, quienes la acompañaron en cada desafío para ayudarla a aumentar el monto acumulado.

Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de un nuevo soñador: Marco Sanhueza, de 46 años, cuyo gran objetivo es poder cumplir el sueño de la casa propia. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la influencer Carlyn Romero y la actriz Natalia Cuevas.

¿Quién se quedará con el premio millonario?

Las dinámicas musicales marcaron el ritmo de la competencia, exigiendo máxima concentración y desplante escénico por parte de los participantes en pruebas como "Memoria Musical", "Karaoke Recargado", "La máquina del tiempo" y "Doble o Nada", desafíos que resultaron determinantes para aumentar el pozo de los soñadores.

La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

