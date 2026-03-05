¿Deja el humor por el canto? Paul Vásquez sorprende al cantar "Mayonesa" de Chocolate Latino en Dale Play
Este jueves, en Dale Play Verano, Paul Vásquez fue el elegido por el equipo amarillo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.
En esta dinámica, el participante seleccionado debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que le permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.
Para enfrentar el reto, Paul Vásquez interpretó el éxito Mayonesa del grupo musical Chocolate Latino.
El resultado
Con una actitud un poco temeroso, el comediante saltó al escenario con el objetivo de conseguir la mayor cantidad de palabras correctas.
Finalmente, Cote Quintanilla reveló que Paul Vásquez logró un total de 11 aciertos, sumando $55.000 al pozo de su equipo.
