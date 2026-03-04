Dale Play Verano - Capítulo 31: Dos soñadores buscan conseguir el premio millonario

04 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso de la soñadora Patricia León, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $550.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para conocer la casa de Michael Jackson.

En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la cantante Katherine Orellana y el periodista Felipe Vidal, quienes la acompañaron en cada desafío para ayudarla a aumentar el monto acumulado.

Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de un nuevo soñador: Jonathan Álvarez, de 49 años, cuyo gran objetivo es ayudar a su mujer con su emprendimiento de belleza. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Antonella Ríos y el conductor y DJ Cristián ‘Chico’ Pérez.

¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.

