Dale Play Verano - Capítulo 30: ¿Quién se quedará con el premio millonario?

03 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió una nueva jornada cargada de emoción en Dale Play Verano con el regreso del soñador Daniel Rosales, quien volvió al programa decidido a seguir luchando por su gran anhelo: llevar a su sobrina a Europa.

En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la humorista Asskha Sumathra y el cantautor Andrés de León, quienes lo acompañaron en cada desafío para ayudarlo a acercarse a su meta.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de una nueva soñadora: Patricia León, cuyo gran sueño fue conocer la casa de Michael Jackson. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la cantante Carolina Soto y el actor Pipo Gormaz, quienes buscaron apoyarla en el cumplimiento de su anhelo.

Dale Play Verano / Mega

¿Quién se quedará con el premio millonario?

Las dinámicas musicales marcaron el ritmo de la competencia, exigiendo máxima concentración y desplante escénico por parte de los participantes en pruebas como "Memoria Musical", "Disko Marisco", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", desafíos que resultaron determinantes para aumentar el pozo de los soñadores.

El capítulo cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más tensa y decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play