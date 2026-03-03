Dale Play Verano - Capítulo 30: ¿Quién se quedará con el premio millonario?
Este martes se vivió una nueva jornada cargada de emoción en Dale Play Verano con el regreso del soñador Daniel Rosales, quien volvió al programa decidido a seguir luchando por su gran anhelo: llevar a su sobrina a Europa.
En esta oportunidad, contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la humorista Asskha Sumathra y el cantautor Andrés de León, quienes lo acompañaron en cada desafío para ayudarlo a acercarse a su meta.
Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de una nueva soñadora: Patricia León, cuyo gran sueño fue conocer la casa de Michael Jackson. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la cantante Carolina Soto y el actor Pipo Gormaz, quienes buscaron apoyarla en el cumplimiento de su anhelo.
¿Quién se quedará con el premio millonario?
Las dinámicas musicales marcaron el ritmo de la competencia, exigiendo máxima concentración y desplante escénico por parte de los participantes en pruebas como "Memoria Musical", "Disko Marisco", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", desafíos que resultaron determinantes para aumentar el pozo de los soñadores.
El capítulo cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más tensa y decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.
