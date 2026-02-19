Dale Play Verano - Capítulo 28: Una nueva soñadora quiere comprar un auto

19 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde el soñador Daniel Rosales regresó al estudio decidido a seguir luchando por su anhelo de llevar a su sobrina a Europa.

En esta ocasión, Daniel contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la comunicadora Karin Yanine y el animador Joaquín Méndez.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la llegada de la nueva soñadora Carolina Rossineli, cuyo gran objetivo es comprarse un auto. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la abogada Macarena Venegas y la modelo Jhendelyn Núñez.

¿Quién se quedará con el premio millonario?

Las dinámicas musicales marcaron el ritmo de la competencia, exigiendo máxima concentración y desplante escénico por parte de los participantes en pruebas como "Memoria Musical", "Karaoke Recargado", "La máquina del tiempo" y "Doble o Nada", desafíos que resultaron determinantes para aumentar el pozo de los soñadores.

El capítulo cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más tensa y decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

