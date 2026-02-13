Dale Play Verano - Capítulo 24: Un nuevo soñador quiere llevar a su familia a ver a AC/DC

13 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde la soñadora Elisa Quintriqueo regresó al estudio con un pozo acumulado de $855.000. En esta oportunidad, continuó luchando por cumplir su anhelo de instalar su propio bazar.

En esta ocasión, Elisa contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la diseñadora Paola Camaggi y el actor Fernando Kliche.

Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la llegada del nuevo soñador Leandro Zúñiga, de 37 años, cuyo gran objetivo era llevar a sus padres a ver a AC/DC. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por el actor Patricio Torres y la actriz Javiera Acevedo.

¿Quién se quedará con el premio millonario?

Las dinámicas musicales marcaron el ritmo de la competencia, exigiendo máxima concentración y desplante escénico por parte de los participantes en pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", desafíos que resultaron determinantes para aumentar el pozo de los soñadores.

El capítulo cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más tensa y decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

