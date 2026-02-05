Dale Play Verano - Capítulo 18: ¿Podrá el nuevo soñador quedarse con los tres millones de pesos?

05 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde el soñador Patricio Quintanilla regresó al estudio tras imponerse en los dos capítulos anteriores y acumular un pozo total de $1.520.000. El participante llegó con el objetivo de seguir avanzando para cumplir su anhelo de viajar a Disney World.

En esta oportunidad, Patricio contó con el apoyo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la animadora de televisión Tonka Tomicic y el ex chico reality Mario Ortega.

Por el lado del equipo rojo, la competencia llegó de la mano del nuevo soñador Sebastián Flores, de 31 años, quien arribó al programa con el anhelo de viajar a Londres para ver el musical de Volver al Futuro. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Vivianne Dietz y la presentadora de televisión Savka Pollak.

Dale Play Verano / Mega

¿Quién se quedará con el premio millonario?

Las dinámicas musicales marcaron el ritmo de la competencia, exigiendo máxima concentración y desplante escénico por parte de los participantes en pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", desafíos que resultaron determinantes para aumentar el pozo de los soñadores.

El capítulo cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más tensa y decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play