Con Tonka Tomicic y Vivianne Dietz: Imitador de Miguel Bosé revoluciona el estudio de Dale Play

  • Por Sebastián Mena

Este jueves se vivió una nueva entrega de Dale Play Verano, capítulo que contó con la participación de un destacado imitador que sorprendió al estudio.

Se trató de Paulo Rojas, artista con una amplia trayectoria televisiva interpretando al cantante panameño Miguel Bosé.

En esta ocasión, Rojas apareció en el estudio caracterizado como el intérprete y dio vida al clásico "Amante Bandido", desatando el entusiasmo y haciendo bailar a todos los presentes.

Dale Play Verano / Mega

Miguel Bosé revoluciona Dale Play

Tras finalizar su primera interpretación, el imitador le regaló una rosa a Cote Quintanilla, gesto que emocionó visiblemente a la animadora.

Finalmente, el estudio se desbordó de energía cuando todos los participantes del programa, entre ellos Tonka Tomicic, Mario Ortega, Vivianne Dietz y Savka Pollak, se sumaron al baile al ritmo del éxito Nena, protagonizando un cierre lleno de entusiasmo que terminó por encender el capítulo.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

