Karla Melo se luce en Dale Play Verano cantando "Suavamente" de Elvis Crespo
Este miércoles en Dale Play Verano, Karla Melo fue la elegida del equipo amarillo para enfrentar el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes y decisivas de la competencia.
En esta dinámica, el participante seleccionado debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción determinada, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto logrado durante la interpretación.
Para asumir este reto, Melo tuvo que interpretar el reconocido éxito "Suavemente" del cantante puertorriqueño Elvis Crespo.
El resultado
Karla Melo puso a prueba sus dotes vocales y concentración, esforzándose al máximo para alcanzar la mayor cantidad de aciertos posibles.
Una vez finalizada la ronda, Cote Quintanilla reveló que la participante logró 16 aciertos, lo que permitió a su equipo sumar $80.000 al pozo del soñador.
