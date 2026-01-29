Dale Play Verano - Capítulo 13: ¿Logrará Pelao Rodrigo salir de la mala racha?

29 en. 2026 - 20:00 hrs.

Este jueves se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde la soñadora Elizabeth Coli volvió al estudio tras una racha imparable de cinco victorias consecutivas. Con un pozo acumulado de $3.880.000, la participante se acercó aún más a cumplir su gran anhelo: lanzar su carrera como cantante.

En esta oportunidad, Elizabeth contó con el apoyo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la actriz Berta Lasala y la actriz Connie Achura.

Por el lado del equipo rojo, la competencia llegó de la mano de la nueva soñadora Cristhel Coopman, de 42 años, quien arribó al programa con el anhelo de abrir una academia de sensualidad femenina. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la cantante Christell y el periodista Felipe Vidal.

Dale Play Verano / Mega

¿Logrará Pelao Rodrigo salir de la mala racha?

La competencia avanzó con una serie de desafíos que mantuvieron la tensión durante todo el capítulo, poniendo a prueba la concentración y el desempeño de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron determinantes para el rendimiento de los equipos y el aumento del pozo.

El momento más intenso de la noche se vivió con la "Cuenta Regresiva", instancia decisiva en la que el equipo ganador obtuvo la opción de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play