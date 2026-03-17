Dale Play Verano - Capítulo 39: Un nuevo participante sueña con viajar a Brasil

17 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso de la soñadora Loreto Ibarra, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.035.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para reparar su vehículo.

En esta oportunidad contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la imitadora Raquel Castillo y el actor Etienne Bobenrieth.

Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de un nuevo soñador: Roberto Parra, de 42 años, cuyo gran objetivo es reunir el dinero suficiente para viajar con sus hijos a Brasil. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la periodista Marianne Schmidt y la exchica reality Scarlette Gálvez.

Dale Play Verano / Mega

¿Habrá un ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado", "La Médium Musical" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play