Dale Play Verano - Capítulo 35: Cerca de los 3 millones de pesos

10 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el soñador Diego Droguett, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $1.485.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para casarse y celebrar su matrimonio.

En esta oportunidad contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la animadora Carla Jara y el cantante Leo Rey, quienes lo acompañaron en cada desafío para ayudarlo a aumentar el monto acumulado.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de una nueva soñadora: Carlos Yáñez, cuyo gran objetivo es reunir el dinero para viajar a Canadá y conocer a su nieto. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, y las actrices Lorena Capetillo y Cata Olcay.

Dale Play / MEGA

¿Quién se quedará con el premio millonario?

La competencia fue tomando mayor intensidad a medida que avanzaba el capítulo, con pruebas que exigieron concentración, coordinación y estrategia por parte de los equipos. Desafíos como "Memoria Musical", "La médium musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" resultaron claves para definir el rendimiento de los participantes y el crecimiento del pozo.

La jornada se cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia final y más decisiva de la noche, donde el equipo ganador obtuvo la opción de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play