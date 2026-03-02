Dale Play Verano - Capítulo 29: Cuatro actores se enfrentan por los 3 millones de pesos

02 mar. 2026 - 20:01 hrs. | Act. 03 mar. 2026 - 10:21 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso del soñador Daniel Rosales, quien volvió al estudio con un pozo acumulado de $935.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para llevar a su sobrina a Europa.

En esta oportunidad, Daniel contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Aracelli Vitta y el actor Gustavo Becerra, quienes lo acompañaron en cada desafío para ayudarlo a aumentar el monto acumulado.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de una nueva soñadora: Verónica Orellana, de 47 años, cuyo gran objetivo es pagar su carrera de Administración Pública. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Solange Lackington y el actor Miguelito.

¿Habrá un ganador del pozo millonario?

La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.

La jornada cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

