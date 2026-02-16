Dale Play Verano - Capítulo 25: ¿Podrán llevarse los 3 millones de pesos?
Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde la soñadora Elisa Quintriqueo regresó al estudio con un pozo acumulado de $1.175.000. En esta oportunidad, continuó luchando por cumplir su anhelo de instalar su propio bazar.
En esta ocasión, Elisa contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto al actor Francisco Dañobeitia y la periodista Carola Julio.
Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la llegada de la nueva soñadora Carolina Benavides, de 46 años, cuyo gran objetivo era contar con un espacio propio para realizar comedia. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la actriz Yuyuniz Navas y el actor Felipe Ríos.
¿Podrán llevarse los 3 millones de pesos?
La jornada estuvo marcada por pruebas que pusieron a prueba la memoria, el oído y la seguridad de los participantes, con dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", instancias clave que definieron el desempeño de los equipos y el crecimiento del pozo de los soñadores.
El episodio culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento de mayor tensión de la noche, donde el equipo ganador accedió a la opción de disputar el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
