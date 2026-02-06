Dale Play Verano - Capítulo 19: Un sueño se pone en juego al son de la música

06 feb. 2026 - 20:05 hrs.

Este viernes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde el soñador Patricio Quintanilla regresó al estudio tras imponerse en los tres capítulos anteriores y acumular un pozo total de $2.020.000. El participante llegó con el objetivo de seguir avanzando para cumplir su anhelo de viajar a Disney World.

En esta oportunidad, Patricio contó con el apoyo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la influencer Carlyn Romero, y la periodista de Mega, Darynka Marcic.

Por el lado del equipo rojo, la competencia llegó de la mano del nuevo soñador Lilian Tirado, de 43 años, quien arribó al programa conel sueño de pagar su carrera de Administración Pública. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la influencer Jhendelyn Núñez y el bailarín Iván Cabrera.

¿Quién se quedará con el premio millonario?

Las dinámicas musicales marcaron el ritmo de la competencia, exigiendo máxima concentración y desplante escénico por parte de los participantes en pruebas como "Memoria Musical", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", desafíos que resultaron determinantes para aumentar el pozo de los soñadores.

El capítulo cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más tensa y decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play