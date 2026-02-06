Logo Mega

Al ritmo de Romeo Santos: Jhendelyn Núñez e Iván Cabrera se lucieron con unos pasos de baile en Dale Play

  Por Matías Rivera

Este viernes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play, donde Jhendelyn Núñez e Iván Cabrera se lucieron bailando al ritmo de la bachata. 

Precisamente, en la sección "Doble o Nada", llegó hasta el estudio de Dale Play el doble de Romeo Santos, quien se lució interpretando distintas canciones de su ídolo.

Fue así como Jhendelyn Núñez e Iván Cabrera salieron de sus puestos y comenzaron a brillar en la pista de baile. 

Jhendelyn Núñez e Iván Cabrera bailan al ritmo de Romeo Santos

Todo partió cuando María José Quintanilla le pidió a Romeo Santos que tocara otra canción, ya que veía que en el equipo rojo estaban Jhendelyn Núñez e Iván Cabrera, quienes debían bailar juntos.

Fue así como la pareja del equipo rojo salió adelante y comenzó a lanzar sus mejores pasos de baile, luciéndose una vez más en la pista de baile. 

