"Tiene lo suyo, pero le falta lo mío": El intenso coqueteo de Daniela Castro y Pelao Rodrigo en Dale Play
Este lunes, en Dale Play Verano, Daniela Castro protagonizó un inesperado momento de coqueteo con Pelao Rodrigo que no pasó desapercibido.
Durante uno de los desafíos del programa, el locutor radial debió responder con qué canción Gustavo Cerati colaboró junto a Cecilia Amenábar, a lo que contestó "Te llevo para que me lleves". En ese instante, la chef reaccionó desde el equipo contrario y lanzó: "Llévame".
El intenso coqueteo de Daniela Castro y Pelao Rodrigo en Dale Play
Pelao Rodrigo no se quedó atrás y, en tono claramente coqueto, respondió: "Dani, esta te la dedico a ti, esta canción 'Te llevo para que me lleves'".
La situación llevó a Cote Quintanilla a detener momentáneamente el desafío y preguntarle directamente a Daniela Castro si encontraba atractivo al locutor.Ir a la siguiente nota
"Con esa polera de El Principito, ¿qué quieres que te diga? Es un príncipe él o el de la polera, no sé. Y los pelaos tienen lo suyo. Pelao tiene lo suyo, pero le falta lo mío", respondió la chef, manteniendo el tono de coqueteo.
