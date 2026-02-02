Dale Play Verano - Capítulo 15: ¿Quién se quedará con el premio millonario?

02 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde el soñador Danilo Chamorro regresó al estudio tras imponerse en el episodio anterior y acumular un pozo de $630.000. El participante llegó con el objetivo de seguir avanzando para cumplir su anhelo de llevar a su familia de vacaciones a Perú.

En esta oportunidad, Danilo contó con el apoyo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la chef Daniela Castro y la actriz Francisca Imboden.

Por el lado del equipo rojo, la competencia llegó de la mano de la nueva soñadora Alexandra Briones, de 37 años, quien arribó al programa con el sueño de grabar un disco profesional. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por la animadora de Viajando Ando, Dani Urrizola, y el periodista Ignacio Valenzuela.

Dale Play Verano / Mega

¿Quién se quedará con el premio millonario?

La competencia fue tomando mayor intensidad a medida que avanzaba el capítulo, con pruebas que exigieron concentración, coordinación y estrategia por parte de los equipos. Desafíos como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" resultaron claves para definir el rendimiento de los participantes y el crecimiento del pozo.

La jornada se cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia final y más decisiva de la noche, donde el equipo ganador obtuvo la opción de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play