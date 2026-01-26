Dale Play Verano - Capítulo 10: Una nueva soñadora busca destronar a Elizabeth Coli

26 en. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes, en un nuevo capítulo de Dale Play Verano, la soñadora Elizabeth Coli llegó con un pozo acumulado de $1.475.000, monto obtenido en el capítulo anterior. La participante continúa firme en su objetivo de lanzar una carrera como cantante y seguir creciendo en el ámbito musical.

En esta oportunidad, Elizabeth contó con el apoyo del equipo amarillo, liderado por el capitán Daniel Valenzuela, junto a la tarotista Vanessa Daroch y el ex futbolista Coca Mendoza, quienes aportaron energía y motivación a las distintas pruebas de la jornada.

Por el lado del equipo rojo, el capitán Pelao Rodrigo encabezó al grupo que respaldó a la nueva soñadora Paula Achurra, de 33 años, quien busca reunir el dinero necesario para poder concretar su matrimonio. El equipo estuvo integrado además por la modelo Lucila Vit y el actor Carlos Díaz, quienes acompañaron y apoyaron a la participante en su debut en el programa.

¿Quién se quedará con el premio millonario?

Las dinámicas musicales marcaron el ritmo de la competencia, exigiendo máxima concentración y desplante escénico por parte de los participantes en pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", desafíos que resultaron determinantes para aumentar el pozo de los soñadores.

El capítulo cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia más tensa y decisiva de la noche, donde el equipo vencedor obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

