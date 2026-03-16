Dale Play Verano - Capítulo 38: ¿Tendremos el primer ganador de los 3 millones de pesos?

16 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso de la soñadora Loreto Ibarra, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $340.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para arreglar su auto.

En esta oportunidad contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por su capitán Daniel Valenzuela, junto a la bailarina María José Campos y el influencer Otakin, quienes la acompañaron en cada desafío para ayudarla a aumentar el monto acumulado.

Por el lado del equipo rojo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de un nuevo soñador: Pablo Rojas, de 50 años, cuyo gran objetivo es reunir el dinero suficiente para potenciar su carrera musical. El equipo fue encabezado por su capitán Pelao Rodrigo, acompañado por el actor Otilio Castro y la actriz Francisca Imboden.

Dale Play Verano / Mega

¿Tendremos el primer ganador de los 3 millones de pesos?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "La Médium Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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