Dale Play Verano - Capítulo 40: ¿Quién se quedará con el premio millonario?

18 mar. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso del soñador Roberto Parra, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $700.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para viajar con sus hijos a Brasil.

En esta oportunidad contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Patricia López y la bailarina Anita María Muñoz.

Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de un nuevo soñador: Matías Muñoz, de 33 años, cuyo gran objetivo es reunir el dinero suficiente para someterse a una intervención bariátrica. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por el actor Claudio Olate y la cantante Christell.

Dale Play Verano / Mega

¿Quién se quedará con el premio millonario?

El capítulo avanzó con una serie de pruebas que marcaron el ritmo de la competencia y pusieron a prueba la precisión, estrategia y desempeño de los participantes. Desafíos como "Memoria Musical", "La Médium Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" resultaron determinantes para el rendimiento de los equipos y el crecimiento del pozo acumulado.

La jornada alcanzó su punto más alto con la "Cuenta Regresiva", la instancia final y más decisiva de la noche, donde el equipo ganador obtuvo la opción de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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