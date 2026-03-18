Dale Play Verano - Capítulo 40: ¿Quién se quedará con el premio millonario?
Este miércoles se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso del soñador Roberto Parra, quien volvió al programa con un pozo acumulado de $700.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para viajar con sus hijos a Brasil.
En esta oportunidad contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la actriz Patricia López y la bailarina Anita María Muñoz.
Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de un nuevo soñador: Matías Muñoz, de 33 años, cuyo gran objetivo es reunir el dinero suficiente para someterse a una intervención bariátrica. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por el actor Claudio Olate y la cantante Christell.
¿Quién se quedará con el premio millonario?
El capítulo avanzó con una serie de pruebas que marcaron el ritmo de la competencia y pusieron a prueba la precisión, estrategia y desempeño de los participantes. Desafíos como "Memoria Musical", "La Médium Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" resultaron determinantes para el rendimiento de los equipos y el crecimiento del pozo acumulado.
La jornada alcanzó su punto más alto con la "Cuenta Regresiva", la instancia final y más decisiva de la noche, donde el equipo ganador obtuvo la opción de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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