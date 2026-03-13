Dale Play Verano - Capítulo 37: Un soñador vuelve tras cinco victorias consecutivas
Este viernes se vivió una nueva jornada llena de emociones en Dale Play Verano con el regreso del soñador Diego Droguett, quien volvió al programa tras cinco victorias consecutivas y con un pozo acumulado de $2.925.000. Su gran anhelo es reunir el dinero necesario para casarse y celebrar su matrimonio con este premio.
En esta oportunidad contó con el respaldo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a las actrices Catherine Mazoyer y Constanza Araya, quienes lo acompañaron en cada desafío para ayudarlo a aumentar el monto acumulado.
Por el lado del equipo amarillo, la competencia estuvo marcada por la incorporación de una nueva soñadora: Loreto Ibarra, de 37 años, cuyo gran objetivo es reunir el dinero suficiente para arreglar su auto. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Francisca Imboden y el actor Sebastián Layseca.
¿Podrán los soñadores alcanzar el premio mayor?
La competencia avanzó con desafíos que exigieron precisión, concentración y desplante escénico por parte de los participantes, a través de dinámicas musicales como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", pruebas que resultaron determinantes para definir el rendimiento de los equipos y aumentar el pozo de los soñadores.
La definición llegó con la "Cuenta Regresiva", el tramo final del programa, donde el equipo ganador accedió a la posibilidad de competir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
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