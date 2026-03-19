Rafael Olarra lo deja todo cantando "La Flaca" de Jarabe de Palo en Dale Play Verano

19 mar. 2026 - 19:15 hrs.

Este jueves, en Dale Play Verano, Rafael Olarra fue el elegido por el equipo amarillo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante seleccionado debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, Olarra interpretó el éxito "La Flaca" de la banda española Jarabe de Palo.

Dale Play Verano / Mega

El resultado

Con gran concentración, Rafael Olarra hizo todo lo posible por conseguir la mayor cantidad de palabras correctas.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que el exfutbolista logró un total de 7 aciertos, sumando $35.000 al pozo de su equipo.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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