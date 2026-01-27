Dale Play Verano - Capítulo 11: Un influencer busca llevar a su madre a un concierto de Luis Miguel

27 en. 2026 - 20:00 hrs.

Este martes, en un nuevo capítulo de Dale Play Verano, la soñadora Elizabeth Coli regresó por tercera vez al programa con un pozo acumulado de $2.260.000, monto que la mantiene cada vez más cerca de concretar su gran anhelo: lanzar su carrera como cantante.

En esta oportunidad, Elizabeth contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por el capitán Daniel Valenzuela, junto al exfutbolista Rafael Olarra y la actriz Carla Ballero.

Por el lado del equipo rojo, el capitán Pelao Rodrigo encabezó al grupo que apoyó al nuevo soñador Cristóbal Sotomayor, influencer que busca cumplir un emotivo objetivo: llevar a su madre a ver a Luis Miguel en un show en México. El equipo estuvo integrado además por la periodista de Meganoticias Florencia Vial y la actriz Catherine Mazoyer.

Dale Play Verano / Mega

Un nuevo juego presentado por Guru Guru

La competencia avanzó al ritmo de exigentes desafíos musicales que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. A pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada", se sumó el nuevo juego "La belleza de cantar", presentado por Guru Guru, que aportó humor y frescura al capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso de la noche, donde el equipo ganador obtuvo la opción de ir por el gran premio de $3.000.000.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play