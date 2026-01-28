Dale Play Verano - Capítulo 12: ¿Podrá Elizabeth Coli mantener su trono?

28 en. 2026 - 20:00 hrs.

Este miércoles, en un nuevo capítulo de Dale Play Verano, la soñadora Elizabeth Coli vuelve a estar presente tras cuatro victorias seguidas y acumulando un pozo total de $3.130.000, cifra que la acerca cada vez más a concretar su gran anhelo: lanzar su carrera como cantante.

En esta oportunidad, Elizabeth contó con el respaldo del equipo amarillo, liderado por el capitán Daniel Valenzuela, junto a la animadora Tita Ureta y el actor Sebastián Layseca.

Por el lado del equipo rojo, el capitán Pelao Rodrigo encabezó al grupo que apoyó al nuevo soñador José Medina, de 38 años, quien llegó al programa con el anhelo de comprarse un auto. El equipo estuvo integrado además por la cantante Katherine Orellana y el periodista César Campos.

¿Podrá Elizabeth Coli mantener su trono?

La competencia avanzó marcada por una serie de desafíos musicales de alta exigencia, que pusieron a prueba la memoria, el oído y el desplante escénico de los participantes. Pruebas como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" fueron clave para definir el rendimiento de los equipos y seguir aumentando el pozo de los soñadores a lo largo del capítulo.

La jornada culminó con la "Cuenta Regresiva", el momento más tenso y decisivo de la noche, instancia en la que el equipo ganador obtuvo la posibilidad de ir por el gran premio de $3.000.000, elevando al máximo la emoción del programa.

