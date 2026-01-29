Por error de Connie Achurra: Pelao Rodrigo logra ganar capítulo de Dale Play tras cinco derrotas consecutivas

29 en. 2026 - 19:31 hrs.

Este jueves en Dale Play Verano, Connie Achurra fue la elegida para responder la última pregunta del equipo amarillo en el juego "Doble o Nada".

Como introducción, Cote Quintanilla comentó que Mon Laferte es la cantante chilena con más premios Latin Grammy, para luego preguntar cuántos de estos galardones ha obtenido a lo largo de su carrera.

La respuesta de Achurra fue "3", sin embargo, la reconocida artista nacional ha conseguido un total de "5" premios.

Pelao Rodrigo rompe la racha de cinco derrotas consecutivas

La respuesta incorrecta de Connie Achurra permitió que el equipo rojo se quedara con el triunfo del capítulo.

Esta situación dejó especialmente contento a Pelao Rodrigo, capitán del equipo, quien tras cinco derrotas consecutivas logró avanzar junto a su soñadora, Elizabeth Coli, hasta la instancia final del programa.

