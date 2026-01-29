Por error de Connie Achurra: Pelao Rodrigo logra ganar capítulo de Dale Play tras cinco derrotas consecutivas
Este jueves en Dale Play Verano, Connie Achurra fue la elegida para responder la última pregunta del equipo amarillo en el juego "Doble o Nada".
Como introducción, Cote Quintanilla comentó que Mon Laferte es la cantante chilena con más premios Latin Grammy, para luego preguntar cuántos de estos galardones ha obtenido a lo largo de su carrera.
La respuesta de Achurra fue "3", sin embargo, la reconocida artista nacional ha conseguido un total de "5" premios.
Pelao Rodrigo rompe la racha de cinco derrotas consecutivas
La respuesta incorrecta de Connie Achurra permitió que el equipo rojo se quedara con el triunfo del capítulo.
Esta situación dejó especialmente contento a Pelao Rodrigo, capitán del equipo, quien tras cinco derrotas consecutivas logró avanzar junto a su soñadora, Elizabeth Coli, hasta la instancia final del programa.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Mejores momentos
-
Terminó con un tierno beso: Daniel Valenzuela le da su apoyo a Pelao Rodrigo tras perder cinco capítulos
-
¿Una cita con Luis Miguel? La impactante historia de la madre del soñador Cris Sotomayor en Dale Play
-
La Belleza de Cantar: Guru Guru sorprende con nuevo juego en Dale Play
-
Vanessa Daroch queda muy cerca de lograr el puntaje perfecto cantando "Me gusta todo de ti" en Dale Play
-
Con jugada polémica: Soñadora queda solo a una respuesta de alcanzar el premio millonario en Dale Play
-
Rodrigo Sepúlveda canta 'Caraluna' de Bacilos para aumentar el pozo de su soñadora en Dale Play