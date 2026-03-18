Incluso besó a Daniel Valenzuela: Así fue la imitación de Raquel Castillo a Christina Aguilera en Dale Play

18 mar. 2026 - 19:19 hrs.

Este miércoles presenciamos una nueva entrega de Dale Play Verano, que contó con la participación especial de Raquel Castillo.

Todo ocurrió en la sección "La Médium Musical", donde los participantes deben adivinar el nombre del artista mientras Cote Quintanilla les entrega una serie de pistas.

Entre los concursantes invitados se encontraba Christell, quien logró acertar que el nombre del artista era Christina Aguilera.

Dale Play Verano / Mega

Raquel Castillo imita a Christina Aguilera

En ese momento, Raquel Castillo apareció en el escenario para imitar a la reconocida artista estadounidense, interpretando el éxito "Ven conmigo".

Tras su presentación, Castillo sorprendió a todos al besar a Daniel Valenzuela, provocando aplausos entre los presentes.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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