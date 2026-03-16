Pía María lo deja todo imitando a Britney Spears en Dale Play Verano: Cantó "Baby One More Time" y "Toxic"

16 mar. 2026 - 19:15 hrs.

Este lunes presenciamos una nueva entrega de Dale Play Verano, que contó con la participación especial de Pía María.

Todo ocurrió en la sección "La Médium Musical", donde los participantes deben adivinar el nombre del artista mientras Cote Quintanilla les entrega una serie de pistas.

Entre los concursantes invitados se encontraba Otakin, quien logró acertar que el nombre del artista era Britney Spears.

Pía María imita a Britney Spears

En ese instante, Pía María apareció en el escenario para imitar a la reconocida artista estadounidense, interpretando el éxito "Baby One More Time".

Dale Play Verano / Mega

Luego, la cantante nacional lo dejó todo en la pista al interpretar la canción "Toxic", sacando aplausos entre los presentes.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play