Cantó "El baile del perrito": Karaoke Recargado puso en aprietos a Alanys Lagos en Dale Play Verano
Este jueves, en Dale Play Verano, Alanys Lagos fue la elegida por el equipo amarillo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.
En esta dinámica, el participante seleccionado debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.
Para enfrentar el reto, Lagos debió cantar el éxito "El Baile del perrito" de Wilfrido Vargas.
El resultado
La cantante de ranchera demostró toda su calidad vocal durante el desafío; sin embargo, no corrió con la misma suerte en la cantidad de aciertos.
Finalmente, Cote Quintanilla reveló que Alanys Lagos solo consiguió dos aciertos, lo que permitió que su equipo sumara $10.000 al pozo del soñador.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
Leer más de
Más Mejores momentos
-
¿La viste? "La Rancherita" se lució con imitación de Selena Quintanilla en Dale Play
-
"Me llevó en su auto...": Pablo Ruiz revela divertida anécdota con Paulina Rubio y Luis Miguel en Dale Play
-
Cantó algunos de sus éxitos: Pablo Ruiz sorprende con aparición en Dale Play Verano
-
¿Deja el humor por el canto? Paul Vásquez sorprende al cantar "Mayonesa" de Chocolate Latino en Dale Play
-
Antonella Ríos lo dio todo cantando "Piel morena" de Thalia en Dale Play Verano
-
¿Logró los 20 aciertos? Asskha Sumathra canta "La Gozadera" de Gente de Zona en Dale Play Verano