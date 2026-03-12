Cantó "El baile del perrito": Karaoke Recargado puso en aprietos a Alanys Lagos en Dale Play Verano

12 mar. 2026 - 19:12 hrs.

Este jueves, en Dale Play Verano, Alanys Lagos fue la elegida por el equipo amarillo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante seleccionado debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, Lagos debió cantar el éxito "El Baile del perrito" de Wilfrido Vargas.

El resultado

La cantante de ranchera demostró toda su calidad vocal durante el desafío; sin embargo, no corrió con la misma suerte en la cantidad de aciertos.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que Alanys Lagos solo consiguió dos aciertos, lo que permitió que su equipo sumara $10.000 al pozo del soñador.

