Cantó algunos de sus éxitos: Pablo Ruiz sorprende con aparición en Dale Play Verano
Este viernes, el cantante Pablo Ruiz tuvo una inesperada aparición en Dale Play Verano.
Mientras Cote Quintanilla realizaba la sección "La Médium Musical", la animadora se dejó llevar por el personaje para presentar al artista argentino.
Pablo Ruiz canta sus éxitos en Dale Play Verano
Fue en ese momento cuando Ruiz apareció en el escenario del programa, sorprendiendo a todos los presentes.
El destacado cantante interpretó sus éxitos "Cachetada" y "¡Oh mamá! ella me ha besado", haciendo bailar a todos en el estudio.
Finalmente, Pablo Ruiz recordó el robo de su Antorcha del Festival de Viña, instante que Cote Quintanilla aprovechó para entregarle una Gaviota.
