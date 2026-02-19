Jhendelyn Núñez sorprende con increíble desempeño cantando "Loca" de Chico Trujillo en Dale Play Verano
Este jueves, en Dale Play Verano, Jhendelyn Núñez fue la elegida por el equipo amarillo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.
En esta dinámica, el participante seleccionado debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.
Para enfrentar el reto, la modelo interpretó el éxito "Loca" de la banda nacional Chico Trujillo.
El increíble desempeño de Jhendelyn Núñez
Aunque al inicio no se mostró del todo convencida con la canción, Jhendelyn Núñez sorprendió con un sólido desempeño, acertando la gran mayoría de las palabras faltantes.
Finalmente, Cote Quintanilla anunció que la modelo logró 19 de 20 aciertos, lo que permitió sumar $95.000 al pozo del equipo amarillo.
