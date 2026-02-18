Yamna Lobos lo dio todo interpretando "Eternamente Bella" de Alejandra Guzmán en Dale Play Verano
Este miércoles, en Dale Play Verano, Yamna Lobos fue la encargada de representar al equipo amarillo en el desafío Karaoke Recargado.
En esta prueba, el participante seleccionado debía completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que permitía al soñador sumar $5.000 por cada acierto logrado durante la interpretación.
Para enfrentar el reto, la bailarina interpretó la canción "Eternamente Bella" de Alejandra Guzmán.
El resultado
Tras dar lo mejor de sí sobre la pista, Yamna Lobos se tomó con humor su desempeño y comentó entre risas: "Está claro que nunca la escuché".
Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la participante consiguió 12 respuestas correctas, lo que permitió sumar $60.000 al pozo del equipo amarillo.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
