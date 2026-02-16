Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Cerca de los 3 millones: Elisa Quintriqueo y Daniel Valenzuela casi alcanzan la gloria en Dale Play

  • Por Sebastián Mena

Este lunes en Dale Play VeranoElisa Quintriqueo y el equipo amarillo volvieron a imponerse en un nuevo capítulo, logrando avanzar al desafío final: "Cuenta Regresiva".

En este juego, los participantes disponen de 180 segundos, divididos en tres tramos, para identificar la mayor cantidad posible de canciones dentro de distintas categorías musicales.

Lo más visto de La hora de jugar

Si alcanzan un total de 45 aciertos, el soñador se convierte automáticamente en ganador del premio mayor.

Dale Play Verano / Mega

El resultado

Para este desafío, Elisa Quintriqueo hizo dupla con Daniel Valenzuela, capitán de su equipo, y ambos lo dieron todo con el objetivo de quedarse con los $3.000.000.

Ir a la siguiente nota

Finalmente, la pareja logró 39 aciertos, quedando a solo seis respuestas correctas de alcanzar la victoria.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play

Leer más de

Más Mejores momentos