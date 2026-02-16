Cerca de los 3 millones: Elisa Quintriqueo y Daniel Valenzuela casi alcanzan la gloria en Dale Play

16 feb. 2026 - 20:00 hrs.

Este lunes en Dale Play Verano, Elisa Quintriqueo y el equipo amarillo volvieron a imponerse en un nuevo capítulo, logrando avanzar al desafío final: "Cuenta Regresiva".

En este juego, los participantes disponen de 180 segundos, divididos en tres tramos, para identificar la mayor cantidad posible de canciones dentro de distintas categorías musicales.

Si alcanzan un total de 45 aciertos, el soñador se convierte automáticamente en ganador del premio mayor.

El resultado

Para este desafío, Elisa Quintriqueo hizo dupla con Daniel Valenzuela, capitán de su equipo, y ambos lo dieron todo con el objetivo de quedarse con los $3.000.000.

Finalmente, la pareja logró 39 aciertos, quedando a solo seis respuestas correctas de alcanzar la victoria.

