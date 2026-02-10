Constanza Santa María sorprende al cantar "A rodar" de Fito Páez en Dale Play

10 feb. 2026 - 19:13 hrs.

Este martes en Dale Play Verano, Constanza Santa María fue la elegida del equipo rojo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante seleccionado debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.

Para enfrentar esta misión, la periodista interpretó el éxito "A rodar" del cantante argentino Fito Páez.

El resultado

Luego de dejarlo todo sobre el escenario, Cote Quintanilla no escatimó en elogios hacia Constanza Santa María, destacando la calidad de su interpretación.

Finalmente, la animadora del programa reveló que la invitada logró completar correctamente 17 palabras, lo que permitió que su equipo sumara $85.000 al pozo acumulado.

