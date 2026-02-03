El especial gesto de Caro Molina con la soñadora que perdió el capítulo de Dale Play
Este martes, en Dale Play Verano, la soñadora Alexandra Briones no logró extender su racha y terminó perdiendo el capítulo, cerrando así su paso por la competencia.
Antes de dar inicio al juego final, la animadora María José Quintanilla le dedicó emotivas palabras de apoyo, alentándola a seguir adelante con su anhelo de grabar un disco profesional.
"Reuniste $470 mil pesos que son tuyos. Síganla en su música, en su arte, porque así también los artistas van avanzando con el público", expresó.
El especial gesto de Caro Molina con Alexandra Briones
En ese momento, la cantante Caro Molina pidió la palabra para dedicarle un significativo gesto a Alexandra Briones, destacando su compromiso con la música.
"Ella es cantante y tiene un sueño. Yo creo que podríamos, como cantantes, también apoyarla en conseguir a lo mejor un productor musical para ella o un estudio para que por último empiece a maquetear su música, su disco", señaló, cerrando el emotivo momento con un abrazo junto a la participante.
