"Gracias a Dios se terminó": Eliana Albasetti lo deja todo en el escenario cantando El Taqui Taqui en DP
Este viernes en Dale Play Verano, Eliana Albasetti fue la elegida del equipo amarillo para participar en el desafío "Karaoke Recargado".
En esta sección del programa, el participante seleccionado debe completar correctamente las palabras faltantes de una canción para sumar dinero al pozo del soñador.
Para esta ocasión, Albasetti intentó interpretar el éxito "El Taqui Taqui" del grupo dominicano Ilegales.
El resultado
Luego de finalizar la ronda con evidente dificultad, Albasetti no pudo contener la risa y comentó: "Gracias a Dios se terminó… Nunca en mi vida hice un papelón semejante".
Finalmente, Cote Quintanilla reveló que Eliana logró cinco aciertos de veinte, lo que permitió sumar $25.000 al pozo de su equipo.
