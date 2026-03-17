¿Hizo una de sus 5 mil imitaciones? Raquel Castillo la rompió en el Karaoke Recargado en Dale Play

17 mar. 2026 - 19:14 hrs.

Este martes, en Dale Play Verano, Raquel Castillo fue la elegida por el equipo amarillo para asumir el desafío de Karaoke Recargado, una de las pruebas más exigentes de la competencia.

En esta dinámica, el participante seleccionado debe completar correctamente las 20 palabras faltantes de una canción específica, lo que permite al soñador sumar $5.000 por cada acierto conseguido durante la interpretación.

Para enfrentar el reto, Castillo interpretó el éxito "Paisaje" del cantante argentino Vicentico.

Dale Play Verano / Mega

El resultado

Raquel Castillo tuvo un destacado desempeño al interpretar la canción, originalmente lanzada en 2010.

Finalmente, Cote Quintanilla reveló que la imitadora logró un total de 16 aciertos, lo que permitió sumar $80.000 al pozo de su equipo.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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