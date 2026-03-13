Otilio Castro sorprende en Dale Play Verano imitando a Manuel Mijares: Cantó "Bella" y "Soldado del Amor"

13 mar. 2026 - 18:55 hrs.

Este viernes presenciamos una nueva entrega de Dale Play Verano, que contó con la participación especial del actor Otilio Castro.

Todo ocurrió en la sección "La Médium Musical", donde los participantes deben adivinar el nombre del artista mientras Cote Quintanilla les entrega una serie de pistas.

Entre los concursantes invitados se encontraba el actor Sebastián Layseca, quien logró acertar que el nombre del artista era Manuel Mijares.

Dale Play Verano / Mega

Otilio Castro lo deja todo imitando a Manuel Mijares

En ese momento, Otilio Castro apareció en el escenario para imitar al reconocido cantautor mexicano, interpretando el éxito "Bella".

Luego, Castro continuó su presentación cantando "Soldado del Amor", haciendo bailar a todo el estudio.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

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