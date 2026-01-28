Terminó con un tierno beso: Daniel Valenzuela le da su apoyo a Pelao Rodrigo tras perder cinco capítulos en DP

28 en. 2026 - 19:40 hrs.

Este miércoles en Dale Play Verano, el equipo amarillo, liderado por Daniel Valenzuela, volvió a imponerse en la competencia y se quedó nuevamente con el triunfo del capítulo, consolidando así su quinta victoria consecutiva.

Tras el resultado, Cote Quintanilla invitó a Valenzuela a dedicarle unas palabras al capitán del equipo rojo, Pelao Rodrigo, quien continúa sin poder revertir la racha negativa.

"Tienes capacidad, tienes las condiciones. Escuchas música. Pelao, me duele a mí más que a ti…", expresó Daniel, provocando la reacción de Rodrigo, quien respondió con sinceridad: "Me da pena, no se me da".

Dale Play Verano / Mega

El emotivo beso de Daniel Valenzuela y Pelao Rodrigo

El momento cerró con una escena cargada de humor, luego de que Tita Ureta, integrante del equipo ganador, pidiera a gritos que ambos capitanes se dieran un beso.

Fue así como Daniel Valenzuela y Pelao Rodrigo se dieron un emotivo abrazo, sellando el gesto con un beso en la frente por parte de Valenzuela, provocando aplausos en el estudio.

Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.

Todo sobre Dale Play