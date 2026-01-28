Terminó con un tierno beso: Daniel Valenzuela le da su apoyo a Pelao Rodrigo tras perder cinco capítulos en DP
Este miércoles en Dale Play Verano, el equipo amarillo, liderado por Daniel Valenzuela, volvió a imponerse en la competencia y se quedó nuevamente con el triunfo del capítulo, consolidando así su quinta victoria consecutiva.
Tras el resultado, Cote Quintanilla invitó a Valenzuela a dedicarle unas palabras al capitán del equipo rojo, Pelao Rodrigo, quien continúa sin poder revertir la racha negativa.
"Tienes capacidad, tienes las condiciones. Escuchas música. Pelao, me duele a mí más que a ti…", expresó Daniel, provocando la reacción de Rodrigo, quien respondió con sinceridad: "Me da pena, no se me da".
El emotivo beso de Daniel Valenzuela y Pelao Rodrigo
El momento cerró con una escena cargada de humor, luego de que Tita Ureta, integrante del equipo ganador, pidiera a gritos que ambos capitanes se dieran un beso.
Fue así como Daniel Valenzuela y Pelao Rodrigo se dieron un emotivo abrazo, sellando el gesto con un beso en la frente por parte de Valenzuela, provocando aplausos en el estudio.
