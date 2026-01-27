¿Una cita con Luis Miguel? La impactante historia de la madre del soñador Cris Sotomayor en Dale Play

27 en. 2026 - 19:44 hrs.

Este martes en Dale Play Verano, el influencer Cristóbal Sotomayor fue el nuevo soñador del capítulo, quien llegó al programa con el anhelo de llevar asu madre a ver a Luis Miguel en México.

En ese contexto, el capitán del equipo rojo, Pelao Rodrigo, sorprendió al revelar una llamativa anécdota relacionada con la madre del soñador.

"Cuando Luis Miguel vino a Chile tuvo la oportunidad de compartir con la mamá de Cristóbal, que hubo química. Luis Miguel le tenía ganas a la mamita", comentó, generando asombro y risas en el estudio.

Dale Play Verano / Mega

La impactante historia de la madre del soñador Cris Sotomayor

Luego de esta revelación, la propia madre de Cristóbal tomó el micrófono y confirmó el encuentro, entregando más detalles del episodio. "Yo estuve en un almuerzo con Luis Miguel. Bueno, fue en el hotel Miramar en ese tiempo y bueno, estuve sentada al lado de él y compartimos toda la tarde", relató ante la atención de todos.

Consultada sobre si existió una conexión especial con el cantante, la mujer no dudó en responder. "Hubo miradas, hubo conversación, hubo amistad", señaló, dejando en evidencia el especial recuerdo que guarda de aquel encuentro con el ídolo mexicano.

