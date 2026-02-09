Se enfrentó a Denisse Malebrán: Mariana Derderián gana el desafío de Guru Guru en Dale Play

09 feb. 2026 - 19:15 hrs.

Este lunes en Dale Play Verano, Guru Guru regresó al estudio del programa Verano para encabezar uno de los desafíos más entretenidos del programa: La Belleza de Cantar.

En este juego, los concursantes deben identificar canciones que son recitadas por el personaje interpretado por Claudio Moreno, quien, con su inconfundible y particular forma de hablar, transforma clásicos musicales en un verdadero desafío auditivo.

Mariana Derderián se enfrenta a Denisse Malebrán

En este capítulo, la actriz Mariana Derderián se enfrentó a la cantante Denisse Malebrán, ambas atentas a descifrar la curiosa interpretación de Guru Guru.

Dale Play Verano / Mega

Tras varios segundos de análisis, Derderián corrió decidida hasta la campana para intentar revelar el tema oculto.

Finalmente, la actriz interpretó la canción "Rosa... Rosa" del cantante argentino Sandro, logrando el triunfo para el equipo amarillo.

