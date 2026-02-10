Dale Play Verano - Capítulo 21: Una nueva soñadora anhela irse de vacaciones
Este lunes se vivió un nuevo capítulo de Dale Play Verano, donde el soñador Jesús Díaz regresó al programa tras haber conseguido $665.000 en el episodio anterior. En esta oportunidad, el participante continuó persiguiendo su anhelo de renovar su carnicería.
En esta ocasión, Jesús contó con el apoyo del equipo rojo, liderado por su capitán Pelao Rodrigo, junto a la periodista Constanza Santa María y el cantante Álvaro Véliz.
Por el lado del equipo amarillo, la competencia llegó de la mano de la nueva soñadora Pamela Alarcón, de 49 años, quien soñó con volver a viajar tras pasar 10 años sin tomar vacaciones. El equipo fue encabezado por su capitán Daniel Valenzuela, acompañado por la actriz Andrea Eltil y el actor Koke Santa Ana.
¿Quién se quedará con el premio millonario?
La competencia fue tomando mayor intensidad a medida que avanzaba el capítulo, con pruebas que exigieron concentración, coordinación y estrategia por parte de los equipos. Desafíos como "Memoria Musical", "¿Quién canta?", "Karaoke Recargado" y "Doble o Nada" resultaron claves para definir el rendimiento de los participantes y el crecimiento del pozo.
La jornada se cerró con la "Cuenta Regresiva", la instancia final y más decisiva de la noche, donde el equipo ganador obtuvo la opción de ir por el gran premio de $3.000.000.
Video disponible durante 30 días desde la fecha de publicación.
Más Capítulos
-
Dale Play Verano - Capítulo 20: Dos soñadores lo dejan todo por el premio millonario
-
Dale Play Verano - Capítulo 19: Un sueño se pone en juego al son de la música
-
Dale Play Verano - Capítulo 18: ¿Podrá el nuevo soñador quedarse con los tres millones de pesos?
-
Dale Play Verano - Capítulo 17: La nueva soñadora anhela viajar por los Backstreet Boys
-
Dale Play Verano - Capítulo 16: Un nuevo soñador quiere conocer Disney World
-
Dale Play Verano - Capítulo 15: ¿Quién se quedará con el premio millonario?